Stadio Roma, Salvini: se c'è corruzione chi ha sbagliato paghi

Genova, 15 giu. - "Da tifoso del Milan non parlo di calcio, sono in silenzio stampa. Non faccio il giudice o l'avvocato ma se ci sono stati episodi di corruzione ed errori è giusto che chi ha sbagliato debba pagare. Mi spiace perché uno dei coinvolti lo conoscevo personalmente, ci sono andato anche allo stadio insieme e credo che questo non configuri reato: spero che i giudici e i magistrati facciano presto il loro lavoro". Lo ha detto questa mattina a Genova il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando l'inchiesta sullo stadio della Roma.