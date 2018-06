Copasir, Ceccanti: se forzatura Fico annulli voto o conflitto

Roma, 15 giu. - "Il Copasir deve essere presieduto per legge da un parlamentare dell'opposizione. Chi si astiene non sta né in maggioranza ne' all'opposizione. Ogni equivoco è caduto dopo la riforma regolamentare del Senato che non equipara più astensione e voto contrario. Pertanto qualora vi dovesse essere una forzatura il Presidente della Camera dovrebbe annullare l'elezione. Qualora non lo facesse i parlamentari che hanno votato contro la fiducia al governo sarebbero pienamente legittimati a sollevare conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale contro un'evidente lesione di una loro prerogativa. Ci pensi bene la maggioranza prima di fare una forzatura, che sarebbe poi solennemente smentita". Lo afferma in una nota il parlamentare del Pd Stefano Ceccanti.