Migranti, Minniti: in Ue nessuno può scagliare prima pietra

Roma, 15 giu. - "In Europa non c'è nessuno che possa scagliare la prima pietra. L'unico paese che poteva scagliarla fino a domenica scorso era l'ItaIia". Così l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti ha risposto a Serena Bortone, conduttrice di Agorà, in onda su Raitre che gli ha chiesto come avrebbe reagito se al posto di Salvini ci fosse stato lui.

"E' del tutto evidente che l'Italia è stata lasciata sola - ha proseguito Minniti - e tuttavia, se io l'anno scorso quando eravamo sì in una drammatica emergenza mi fossi limitato soltanto a dire 'L'Europa ci ha lasciato soli' noi staremmo ancora oggi a parlare di emergenza. E invece l'emergenza è stata superata perché l'Italia ha dimostrato di saper governare i grandi flussi migratori nel mediterraneo centrale".