Migranti, Boccia (Pd): Conte a Parigi salva la faccia

Roma, 15 giu. - "Con la decisione di andare a Parigi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha salvato la sua credibilità, per ora quella del suo stesso Governo e quella italiana. Evita in extremis il primo commissariamento di Salvini sulla politica estera. La linea di Salvini nelle relazioni diplomatiche è schizofrenica e ancora condizionata da una propaganda permanente che porta il Governo a delle piroette tra le improbabili posizioni di Orban fino alla mediazione con i Paesi del Mediterraneo. La sua bizzarra idea di relazioni internazionali ha già portato l'Italia sulla strada del litigio a prescindere; in una settimana con Francia, Spagna, Tunisia e Malta. Speriamo almeno che Conte dimostri autonomia e capacità di leadership, altrimenti presto sulla politica internazionale saranno dolori". Cosi Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, in diretta a Coffee break, su La7.