Gasparri: Governo faccia chiarezza su utilizzo navi italiane

Roma, 15 giu. - "C'è da augurarsi che il Presidente del Consiglio Conte denunci l'ipocrisia francese, che da un lato intima all'Italia di accettare ogni clandestino, dall'altro, come ha già denunciato l'onorevole Mulé di Forza Italia, attrezza una vera e propria legione straniera al confine di Ventimiglia per impedire agli immigrati di varcare il confine. Ma diamo ulteriori consigli non richiesti a Conte e a Salvini. Benissimo la fermezza sulle Ong. Ricordiamo che è stata Forza Italia nella scorsa legislatura, con me e con Romani, a volere una Commissione d'Inchiesta su questo tema e a contribuire al varo di un regolamento che è stato determinante per la diminuzione del numero degli sbarchi di clandestini". Lo ha affermato in una dichiarazione il senatore Fi Maurizio Gasparri.

"Ma a che serve - ha domandato Gasparri- respingere una nave come Aquarius se poi restano a circolare nel Mediterraneo navi italiane della Marina Militare e della Guardia Costiera che, in acque che non noi ma altri dovrebbero controllare, caricano centinaia di clandestini che approdano sulle nostre coste? Pertanto, l'Italia deve rivedere tutte le operazioni internazionali, Sophia e EurNavfor Med. Abbiamo chiesto da tempo che questa operazione passasse alla fase 3, con intervento nei porti e sulle coste libiche, per impedire la partenza di clandestini in accordo con le autorità di Tripoli. Bisogna, insomma, non soltanto occuparsi delle Ong, ma porre fine al trasporto di clandestini con navi della Repubblica Italiana. L'agenda è intensa e riguarda un confronto con le autorità europee e con l'Onu. Così come si deve capire a cosa dovrà servire il rafforzamento di Frontex di cui parlano i francesi. A bloccare le nostre frontiere marine o a mettere altre navi, anche italiane, al servizio dei trafficanti di persone?"

"Blindare le frontiere, non moltiplicare le presenze che agevolano il trasporto di clandestini. Il governo ha idee chiare? Vuole venire a parlarne in parlamento senza comunicazioni dei gruppi parlamentari della durata di cinque minuti?", ha concluso il senatore Fi.