Almirante, Fdi: la Camera gli dedicò pubblicazione discorsi

Roma, 15 giu. - "Chi oggi si straccia le vesti per l'intitolazione a Giorgio Almirante lo fa in malafede per pregiudizio ideologico". Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone.

"Oltretutto - ha proseguito - chi lo fa non sa che la Camera dei Deputati gli tributò uno dei massimi onori con la pubblicazione integrale di tutti i discorsi riconoscendolo come uno dei protagonisti della storia politica italiana. Quanto al sindaco Raggi qualcuno dovrebbe informarla del fatto che se il consiglio ha determinato una decisione non può esprimersi nuovamente sullo stesso tema con un atto di livello uguale, al di là del merito che è incommentabile".

"Devo infine ricordare - ha concluso Mollicone - che da Presidente della commissione toponomastica avviai l'iter per l'intitolazione, ma in quell'occasione fu il Campidoglio a non completarla".