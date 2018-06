Migranti,Minniti: azzardo politico e umanitario bloccare una nave

Roma, 15 giu. - "C'è stata un'azione di blocco per una sola nave, un azzardo politico ed umanitario, ma era una sola nave perché i flussi nel nostro paese sono diminuiti dell'80% e quelli dalla Libia dell'85%". Così Marco Minniti, ex ministro dell'Interno ha risposto alle domande di Serena Bortone (ad Agorà su Raitre) commentando l'operato del ministro Salvini nei confronti della nave Aquarius.

"Il problema non è battere i pugni sul tavolo - ha aggiunto Minniti - il problema è risolvere i problemi, sinceramente l'idea che basti battere i pugni sul tavolo per risolvere i problemi non mi appare convincente. Noi abbiamo ascoltato una escalation di parole, una "crociera" come si fa a definire quel viaggio drammatico che i migranti stanno facendo verso Valencia su nave Aquarius con onde alte 4 metri, una crociera. Come si fa a dire "la pacchia è finita?", "l'immigrazione è un business" non è solo un problema di galateo verbale, è un problema di concezione". "E' stato un azzardo politico e umanitario. Non c'è stata una situazione drammatica soltanto perché il governo di Sanchez ha affrontato il tema e l'ha risolto, se non avessimo avuto il sostegno della Spagna la situazione si sarebbe rovesciata nel suo opposto. E allora l'idea di una mossa cinica non sarebbe stata una parola inappropriata", ha sottolineato.

Minniti ha poi ricordato i numeri dell'anno scorso quando in pochi giorni sbarcarono migliaia di migranti. "Nel giugno dello scorso anno sono arrivate contemporaneamente non due navi o una ma 26 navi, 13500 persone. Lì noi abbiamo detto come governo italiano che quella situazione non doveva più ripetersi, e abbiamo detto che di fronte a un'emergenza drammatica se l'Europa non avesse assunto le sue responsabilità noi eravamo pronti a assumerci le nostre, tuttavia il punto cruciale è questo: domenica non c'era un'emergenza", ha concluso.