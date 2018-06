A Lampedusa mercoledì 20 giugno Giornata Mondiale Rifugiato

Roma, 15 giu. - Mercoledì 20 giugno ricorre la Giornata Mondiale del Rifugiato e l`isola di Lampedusa anche quest`anno celebrerà l`evento. Il programma della giornata prevede due appuntamenti principali: alle 17,00 nel Museo delle Migrazioni sarà inaugurata la mostra "Approdi Mediterranei"; alle 19,30 in piazza Garibaldi sarà installato il "Mosaico dell`Umanità".

La Giornata Mondiale del Rifugiato è stata indetta il 20 giugno dalle Nazioni Unite per ricordare la data di approvazione, nel 1951, della Convenzione sui profughi da parte dell`Assemblea Generale dell`Onu, e viene celebrata contemporaneamente in 19 territori coinvolti dal progetto "Snapshots from the Borders", che vede il Comune di Lampedusa e Linosa come "Comune capofila".

"Questo evento - dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa - deve spingerci a ricordare, ma soprattutto a guardare avanti con la consapevolezza delle complessità legate al fenomeno migratorio. Al nostro Comune spetta il compito di guidare un importante progetto della Comunità Europea che ha l`obiettivo di far conoscere ed approfondire i diversi aspetti legati ai flussi di migranti ed ai diritti umani. Argomenti che, specie in questo momento, assumono una valenza fondamentale".