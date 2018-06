Genova, Salvini visita agente ferito: via a sperimentazione taser

Genova, 15 giu. - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha visitato all'ospedale San Martino di Genova il poliziotto ferito a coltellate domenica scorsa nel capoluogo ligure da un 20enne di origini sudamericane, che è stato poi ucciso da un collega intervenuto in sua difesa.

Accompagnato dal questore di Genova, Sergio Bracco, dal direttore generale dell'ospedale San Martino, Giovanni Ucci e dal sottosegretario leghista, Edoardo Rixi, Salvini ha espresso la sua solidarietà all'agente ferito, prima di recarsi in prefettura per incontrare anche il poliziotto che ha sparato diversi colpi di pistola per difendere il collega, uccidendo il giovane sudamericano.

"E' vivo -ha detto ai giornalisti il ministro dell'Interno al termine della visita- grazie al buon Dio che ha guardato giù e grazie al collega che ha fatto l'unica cosa che poteva fare per salvarlo dall'assalto di quel ragazzo. E' chiaro che quando c'è una morte non è mai una buona notizia. Mi sembra però evidente che con due agenti feriti, di cui uno colpito da sei coltellate, il collega in divisa non poteva che fare quello che ha fatto".

"Un altro paio di maniche-ha sottolineato Salvini- è dotare gli uomini delle forze dell'ordine di ulteriori strumenti per difendere se stessi e i cittadini. Avrò la fortuna come ministro, penso entro le prossime due o tre settimane, di cominciare la sperimentazione con le pistole elettriche come in altri Paesi europei -ha concluso il ministro dell'Interno- per mettere in condizioni poliziotti e carabinieri di difendersi e di difenderci ancora meglio".