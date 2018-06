Governo, Minniti: Conte vaso di coccio tra due vasi di ferro

Roma, 15 giu. - "Il governo non mi piace. Non mi piace assolutamente. Non mi piace il modo in cui si mettono in campo non iniziative di governo ma gesti. I gesti producono il fatto che si parte da un'affermazione di principio durissima e si arriva al suo rovesciamento". Così l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti ha risposto a Serena Bortone conduttrice di Agorà (Raitre) a proposito del nuovo governo M5s-Lega.

Minniti per spiegare il "rovesciamento" ha citato due esempi: l'impeachment invocato da Di Maio per il presidente Mattarella e dopo due giorni il passo indietro. E ancora, le scuse richieste alla Francia e oggi le dichiarazioni di collaborazione. "Questa idea che ogni volta c'è un gesto simbolico ma non c'è un progetto per l'Italia, deriva dal fatto che abbiamo un presidente del consiglio che è un vaso di coccio fra due vasi di ferro", ha concluso Minniti.