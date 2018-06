Roma, Minniti: preoccupa che faccendiere dica 'facciamo governo'

Roma, 15 giu. - "Preoccupa che un faccendiere abbia detto "facciamo il governo". E questo è stato poi chiamato il governo del cambiamento e della massima trasparenza. Tutto ciò dovrebbe preoccupare e proeccupa moltissimo gli italiani. Il punto sui cui deve misurarsi la sinistra è partire da queste cose: governo dei flussi migratori, parole dette in libertà, trasparenza della cosa pubblica per costruire un'alternativa politica a questo governo". Così l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti ha risposto alle domande di Serena Bortone in onda su Agorà (Raitre) commentando gli esiti dell'inchiesta che ha coinvolto imprenditori e politici nelle indagini sulla costruzione dello stadio della Roma.