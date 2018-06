Migranti, Sanchez: pronto a lavoro con Pd contro egoismi nazionali

Roma, 15 giu. - Il capo del governo spagnolo, il socialista Pedro Sanchez, ha chiesto oggi di lavorare "per una nuova Europa in cui non prevalgano gli egoismi nazionali" mentre gli stati membri dell'Ue appaiono sempre più divisi sulla politica migratoria.

Sanchez ha risposto su Twitter al segretario del Partito democratico italiano, Maurizio Martina, che si è congratulato con lui per il suo "nobile gesto" di accogliere gli oltre 600 migranti soccorsi dalla nave Aquarius. "Caro Maurizio, siamo pronti a lavorare insieme per una nuova Europa dove gli egoismi nazionali non prevalgano", ha twittato il premier spagnolo, arrivato a capo del governo il primo giugno al posto del conservatore Mariano Rajoy, rovesciato da una mozione di sfiducia del Parlamento.

Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), dall'inizio dell'anno 44.570 persone hanno raggiunto illegalmente l'Ue via mare o via terra. Di questi, 792 hanno perso la vita durante la traversata o sono considerati dispersi. La Grecia è la prima via d'accesso all'Europa, seguita da Italia e Spagna.

