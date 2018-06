Almirante, Parrini: bene retromarcia M5s, ma offesa resta

Roma, 15 giu. - "Con un tweet notturno la Raggi ha dichiarato che oggi stesso presenterà una mozione a sua prima firma per revocare l'intitolazione di una via di Roma a Giorgio Almirante. Alcune considerazioni. Primo: se non si è faziosi, e noi non lo siamo, bisogna plaudire a questa scelta, vigilando che non resti un annuncio". Lo scrive su Fb il senatore Dario Parrini.

"Secondo: di fronte alle enormità - prosegue Parrini - lo sdegno della politica e della società civile può molto. Protestare contro le cose assurde e inaccettabili è una virtù. Terzo: la retromarcia in extremis non cambia di un millimetro il significato politico di quanto è accaduto. Ho sempre trovato penosi e bugiardi i dirigenti del M5S che si proclamavano eredi di Pertini e Berlinguer. Questa vicenda mi rafforza nell'idea: parlare di Pertini e Berlinguer e votare intitolazioni ad Almirante è un'offesa all'intelligenza dei cittadini, che il prospettato cambio di decisione, pur apprezzabile, non rende meno grave".