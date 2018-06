Gelmini al Governo: oltre migranti anche lavoro,tasse e famiglia

Roma, 15 giu. - "Oggi Conte va a Parigi da Macron senza aver incassato le invocate 'scuse' dal presidente francese e quasi con il cappello in mano. Noi diciamo: bene la fermezza sul tema immigrazione, ma l'azione del governo gialloverde dovrebbe avere anche tante altre priorità. Al momento da Movimento 5 stelle e Lega nulla su lavoro, pensioni, fisco, tasse ,imprese, famiglia, giovani. Dov'è la Flat tax? Forza Italia, dall'opposizione, lavorerà in Parlamento per dar voce alle esigenze dei cittadini". Lo ha scritto su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.