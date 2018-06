Stadio Roma,Anzaldi:pm acquisisca accuse Raggi a Bonafede-Fraccaro

Roma, 15 giu. - "Ecco le parole con le quali Virginia Raggi, intervistata a Rai1 da Bruno Vespa, inguaia i ministri Bonafede e Fraccaro, sostenendo con la sua viva voce che sono stati loro a portare l'avvocato Lanzalone in Campidoglio. I magistrati di Roma dovrebbero valutare di acquisire questo materiale video". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, commentando un estratto video di Porta a porta di ieri della sindaca Raggi.

"La sindaca - prosegue Anzaldi - è un avvocato, ha lavorato negli studi Previti e Sammarco: difficile pensare che non abbia valutato attentamente il peso delle sue parole. L'aver tirato in ballo nientemeno che due ministri per spiegare la provenienza di Lanzalone, arrestato con l'accusa di corruzione, apre molto probabilmente nuovi scenari giudiziari che coinvolgono direttamente il Governo".

Inoltre, "Lanzalone, l'avvocato arrestato per corruzione estensore materiale del nuovo Statuto del Movimento 5 stelle - ricorda ancora su facebook il parlamentare Pd- sostiene nelle intercettazioni di avere un rapporto talmente stretto con Luigi Di Maio da parlarci 'tre volte al giorno' e vederlo 'tutti i giorni'. Dice di essere una delle 2-3 persone che fanno parte del suo 'cerchio chiuso'. Millanterie? Esagerazioni? È opportuno che il vicepresidente del Consiglio chiarisca subito, invece di continuare a scappare: che rapporti aveva Di Maio con Lanzalone?".