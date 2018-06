Stadio Roma, Nencini: Conte e Raggi sono due capi senza testa

Roma, 15 giu. - "Il premier Conte e il sindaco Raggi? Due capi senza testa benché rappresentino i grillini ai vertici delle istituzioni più importanti. Il sindaco non sa chi sia Lanzalone, sostiene che le sia stato imposto; il secondo zoppica dietro i due vice delegando loro i dossier più significativi". Lo ha scritto su Facebook il segretario del Psi, Riccardo Nencini.

"Scandalo romano. Il presidente di Acea, Lanzalone, pochi giorni fa incontra Casaleggio in un testa a testa. I grillini della capitale giurano che Lanzalone è arrivato nella capitale su indicazione del gruppo enti locali (Di Maio etc...). Vale anche in questo caso il criterio che 'il capo non poteva non sapere'?", ha inoltre twittato Nencini.