M5s,Cirinnà(Pd):comprendo e compiango malessere senatrice Nugnes

Roma, 15 giu. - "Comprendo e compiango il malessere della senatrice Nugnes che sembra aver improvvisamente scoperto che la democrazia dentro M5S non esiste. M5S non è una formazione democratica e ancor meno di sinistra, ennesima dimostrazione il voto di ieri sera in Aula Giulio Cesare che insieme a Fdi ha intitolato una strada ad Almirante". Lo ha scritto la senatrice del Pd Monica Cirinnà in un post su Facebook

"Strano - ha proseguito Cirinnà- che se ne accorga solo ora, dopo aver firmato un contratto che mette sotto ricatto i parlamentari, che impone una multa di 150 mila euro a chi dissente e dopo aver accettato di finanziare mensilmente con 300 euro una società privata, invece che un partito legalmente riconosciuto, che dirige in tutto e per tutto la vita di un Movimento che ormai pochi ritengono democratico".

"Ben svegliata senatrice Nugnes. Se davvero pensa ciò che dice e dimostra, cioè che la democrazia interna dentro M5S non esiste e che il Cerchio Magico di Casaleggio e Di Maio impone scelte e decisioni - ha concluso la parlamentare Pd- ha solo un'unica e dignitosa scelta: quella di dimettersi dal Gruppo e iscriversi al Misto".