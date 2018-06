Roma, 15 giu. - "Caro Maurizio, siamo pronti a collaborare per una nuova Europa dove gli egoismi nazionali non prevarranno". Così in un tweet il premier spagnolo Pedro Sanchez risponde al segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina che aveva ringraziato il primo ministro della Spagna per il suo impegno su Aquarius.