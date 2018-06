Mattarella: lavorare per maggiore rispetto diritti nelle carceri

Roma, 15 giu. - Tutte le aree di privazione della libertà personale, a cominciare dalle carceri, hanno bisogno di interventi mirati per rendere "più coesa, sicura e rispettosa dei diritti delle persone la nostra società". Lo chiede il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato al Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma.

La legge affida all'ufficio del Garante, spiega Mattarella, "il compito di vigilanza sui luoghi ove le persone vivono una restrizione della propria libertà, affinché il loro stato non si risolva in un peggioramento delle condizioni di disagio ed esclusione sociale, con rischi accentuati per la convivenza: il consolidamento di migliori condizioni di permanenza è essenziale a questo fine".

Il rapporto circa l'attività del Garante nel 2017, continua il capo dello Stato, "sottolinea il lavoro profuso, sin dalla sua istituzione, nel settore della detenzione penale, anzitutto attraverso la tutela dei diritti inalienabili delle persone in carcere e la costante attenzione alla giustizia minorile. In questo ambito si è registrata una maggiore attenzione ai legami familiari e ai rapporti genitoriali, unitamente all'impegno volto ad attuare un regime detentivo improntato alle finalità che la nostra Costituzione assegna alla pena".

Per Mattarella "tutte le aree di privazione della libertà (i luoghi di custodia di polizia, i centri di trattenimento di migranti presenti irregolarmente nel territorio, le residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza psichiatriche, i trattamenti sanitari obbligatori e le residenze per anziani e disabili) hanno meritato e meritano attenzione in ragione delle caratteristiche specifiche che le contraddistinguono, imponendo interventi mirati ed un monitoraggio costante dei fenomeni in evoluzione. Questa opera, rivolta a rendere, in ossequio al dettato costituzionale, più coesa, sicura e rispettosa dei diritti delle persone la nostra società, merita apprezzamento e incoraggiamento".