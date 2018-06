Mosca, 15 giu. - "Noi siamo per la politica del dialogo e crediamo nella distensione". Così Luigi Bianchi, deputato della Lega in un convegno a Roma organizzato dall'Associazione conoscere Eurasia. "Io credo che il governo italiano abbia, nel caso in futuro ci siano delle ulteriori escalation di rigidità, il compito di distendere i rapporti".