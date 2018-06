Roma, 15 giu. - "Solo una parola per questi poliziotti che ad Ancona hanno salvato una mamma ottantenne e la figlia: eroi". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un tweet con il quale ha voluto esaltare il gesto degli agenti del Reparto Volanti che nel capoluogo marchigiano hanno "estratto due donne dalla loro auto sommersa dall'acqua per il maltempo".