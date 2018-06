Morelli (Lega): sì a ritorno finanziamento pubblico a partiti

Roma, 15 giu. - "Io sarei d`accordo per un sano e ragionevole sostegno all`editoria, soprattutto a quella del territorio, a quella locale, ed ad un sano e ragionevole sostegno ai partiti perché questi sono segno di democrazia". Così Alessandro Morelli, deputato della Lega, ha risposto a Serena Bortone, conduttrice di Agorà, in onda su Raitre, che gli ha chiesto se fosse favorevole alla reintroduzione del finanziamento pubblico ai partiti. Sulle concrete possibilità che il finanziamento possa tornare legge, Morelli ha risposto: "Non credo, perché il clima è arroventato ormai da tanti anni a causa delle azioni dei 5 Stelle", ha concluso.