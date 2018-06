Migranti, Oxfam: Europa dei diritti respinta a Ventimiglia -3

Roma, 15 giu. -

La situazione a Ventimiglia Nei primi quattro mesi di quest`anno sono stati 4.231 i migranti (16.500 da agosto 2017 ad aprile di quest`anno), adulti e minorenni, passati da Ventimiglia, provenienti in maggioranza da Eritrea, Afghanistan e Sudan, in particolare dal Darfur. Un numero che con ogni probabilità è destinato a crescere con l`arrivo dell`estate. Al momento però l`unica struttura di accoglienza è presso il Campo Roja che ha disponibili 444 posti: qui l`obbligo di identificazione mediante impronta digitale e la massiccia presenza di polizia all`entrata agiscono da deterrente. Il campo informale sul fiume Roja, privo di servizi igienici e acqua potabile, è stato recentemente sgomberato e transennato. Il risultato è che alcuni dei migranti più vulnerabili, tra cui molti minori non accompagnati, continuano a dormire all`aperto, dispersi sul territorio e ancora più esposti a rischi. Di fronte a quest`emergenza in continuo divenire, le tre organizzazioni chiedono quindi alle autorità locali e al Governo italiano che vengano individuate rapidamente strutture adeguate per realizzare un centro per minori non accompagnati in transito e uno per donne sole con e senza figli, che garantisca una permanenza dignitosa e sicura dei soggetti più vulnerabili.(Segue)