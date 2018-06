Migranti, Oxfam: Europa dei diritti respinta a Ventimiglia

Roma, 15 giu. - Un nuovo rapporto di Oxfam denuncia respingimenti illegali, falsificazione di documenti e brutalità da parte della polizia francese sui minori migranti: a Ventimiglia sono 1 su 4. Dall`inizio dell`anno sempre di più le donne sole, anche con figli piccoli, costrette a dormire all`aperto. L'ong - nel giorno dell'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte -lancia un appello ai Governi francese e italiano per un immediato intervento e all`Ue per potenziare i meccanismi di ricollocamento e la creazione a Ventimiglia di centri di accoglienza e transito per minori e donne sole o con figli piccoli.

Minori non accompagnati anche di 12 anni continuano a essere vittime di abusi, detenzioni e respingimenti illegali verso l`Italia, da parte della polizia francese, una volta superata la frontiera di Ventimiglia.

È la denuncia contenuta nel nuovo rapporto Se questa è Europa, diffuso oggi da Oxfam, Diaconia Valdese e Asgi, che lavorano a Ventimiglia per prestare soccorso ai migranti bloccati in città, in condizioni di estrema vulnerabilità. Un allarme che parte dalle testimonianze dei tanti in fuga da guerra e persecuzioni, che ogni giorno cercano di attraversare la frontiera: 1 su 4 è un minore che cerca di ricongiungersi con familiari o conoscenti in Francia, Inghilterra, Svezia o Germania, a cui troppo spesso viene negata protezione e il diritto di chiedere asilo previsto dalle norme europee.(Segue)