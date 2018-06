Roma, 15 giu. - "Le commissioni di garanzia servono per garantire i diritti dei cittadini. Le minoranze non possono essere messe in condizioni di non controllare il governo. Se il governo sceglierà le commissioni di minoranza saremo a una rivoluzione dei principi democratici. Faremo una lotta durissima e non ci siederemo nelle commissioni se la maggioranza pretenderà di scegliere". Così Graziano Delrio capogruppo del Pd alla Camera, ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch`io (Radio1 Rai).