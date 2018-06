Migranti, Casellati: onere squilibrato su Italia,Ue sia solidale

Roma, 15 giu. - "Vi è la necessità di governare in modo più coeso e solidale il tema delle migrazioni, in modo che ogni stato membro sia effettivamente corresponsabile di un onere che finora si è distribuito in modo gravemente squilibrato". Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo, a Bucarest, alla XIX riunione dell'Associazione dei Senati d'Europa intitolata "Le attuali sfide della coesione economica, sociale e territoriale dell`Europa; quale ruolo per i Senati?".

Altrettando necessario, ha aggiunto la Casellati, è avere "cura di sviluppare programmi di cooperazione, sostenuti dall'Unione europea, per migliorare le condizioni di vita e di sicurezza dei paesi di origine dei migranti. E' un tema difficile, ma che non può essere eluso e che impatta in modo assai rilevante sul tessuto sociale del mio paese".