Migranti,Mulè: a Ventimiglia Macron manda sorta Legione straniera

Roma, 15 giu. - "Nel giorno dell`incontro tra il presidente Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte giunge da Ventimiglia una notizia che dimostra l`inaffidabilità che i francesi ripongono sull`Italia e obbliga il nostro governo a un intervento immediato". Lo dichiara Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia.

Il portavoce dei parlamentari di Camera e Senato spiega: "Un dettagliato articolo apparso su `La Stampa` riferisce che nella stazione ligure al confine tra Italia e Francia, la Sncf, società d`Oltralpe che gestisce il trasporto ferroviario, ha ingaggiato guardie armate di una società italiana per evitare che migranti irregolari salgano sui loro treni diretti in Francia. In particolare gli `sceriffi` assunti dai francesi presidiano le banchine nella stazione di Ventimiglia da dove partono i convogli diretti a Cannes e Grasse svolgendo di fatto i compiti di una polizia parallela o di complemento rispetto a quella Italiana".

"In breve, per evitare `invasioni` intollerabili come quella avvenuta poco tempo fa a Bardonecchia, la Francia ha aggirato l`ostacolo dotandosi di una polizia privata, una sorta di mini Legione straniera, che agisce per sopperire alle carenze dei nostri controlli", osserva Mulè. "Sono certo che il premier Conte e il ministro dell`Interno Matteo Salvini non tollereranno uno schiaffo simile che somiglia alla cessione di controllo del territorio per interposta polizia - conclude -. E sono certo che a Ventimiglia sarà immediatamente destinato un congruo numero di forze dell`ordine del nostro Paese anche per mantenere la dignità di uno Stato che deve essere in grado di controllare le sue frontiere senza alcun `aiutino`".