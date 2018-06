Calenda: Raggi?Dilettantismo allo stato puro,da Roma riscossa Pd

Roma, 15 giu. - "Non penso che Raggi sia una persona cattiva né corrotta né parte di un sistema. È un'improvvisatrice, non controlla la situazione, non legge una carta. È dilettantismo allo stato puro. In questi casi il rischio è affidarsi a personaggi poco perbene e nascono i problemi penali". Lo afferma in una intervista a Repubblica, dopo le notizie emerse dall'inchiesta sul nuovo stadio di Roma, l'ex ministro ed esponente del Pd Carlo Calenda osservando che "se la situazione precipitasse" Roma dovrebbe diventare il laboratorio di una riscossa che superi il Partito democratico, il suo simbolo, la sua storia.

"Quando convocai al ministero il tavolo per Roma molti nel Pd s'infuriarono - ricorda Calenda -. Ma che sei matto, dicevano. Aspettiamo che passi il cadavere di Raggi. Gli risposi: se va avanti così passerà prima il cadavere della Capitale". Ma Calenda potrebbe mai essere disponibile a fare il candidato sindaco di Roma? sindaco di Roma? "Mi piace la politica industriale, internazionale ed economica. Non è la mia dimensione. Ma aggiungo: Roma può essere decisiva per preparare la riscossa. I municipi sono l'istituzione più vicina ai cittadini. È la dimensione dove è più facile mobilitare energie nuove. La capitale deve diventare l'occasione per costruire un fronte più ampio del Pd. Vinciamo solo se ci allarghiamo. Anche perché le strutture del Pd romane mi sembrino molto respingenti", conclude Calenda.