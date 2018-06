Candiani: Salvini amico di Parnasi? Essere affabili non è reato

Roma, 15 giu. -"Luca Parnasi? Guardi, io non lo conosco neppure. Ha finanziato la Lega? No. Ha finanziato una onlus vicina al nostro tesoriere? Mi pare che lo abbia fatto in modo regolare. Per me la questione finisce qui". Lo afferma, in una intervista alla Stampa, Stefano Candiani, senatore leghista e sottosegretario agli Interni che, dopo quanto emerge dall'inchiesta della Procura di Roma, torna sulle cene di raccolta fondi e precisa: "Stiamo ai fatti: non sono emerse attività illecite di alcun tipo di Parnasi con la Lega. Per me questo è sufficiente. Se poi dovesse emergere, a posteriori, che non è uno stinco di santo questo non ci riguarda in alcun modo".

Parnasi definiva Salvini 'un fratello'... "Ah sì? - risponde Candiani - Non mi risulta che la responsabilità penale si trasferisca ai conoscenti o agli amici. Se un mio amico uccide la moglie io non sono automaticamente né complice e neppure un potenziale omicida". Detto questo, aggiunge, "Salvini è un leader molto affabile, amichevole con le persone, anche le più semplici". A questo punto però "spero che la magistratura chiarisca rapidamente queste situazioni. Di certo questo governo è scomodo per molti, mi pare sia già partita la costruzione di teoremi finalizzati a creare difficoltà. Ma noi andiamo avanti", conclude Candiani ribadendo che Parnasi non ha facilitato la nascita dell'alleanza tra la Lega e il Movimento cinque stelle ("è più facile che abbia dato una mano Mago Merlino...") e che "il contratto di governo l'hanno costruito Salvini e Di Maio, ed è ridicolo anche solo pensare ad ingerenze esterne".