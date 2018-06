Governo, Rogoff: il rischio più alto è un rialzo globale dei tassi

Roma, 15 giu. - L'economia europea "sta andando meglio" e la Bce "sarà paziente" nella sua manovra di futura normalizzaizone della poluitica monetaria, ma per l'Italia "la peggior minaccia è l'innalzamento globale dei tassi d`interesse. La Federal Reserve si è portata già avanti e, dal momento che in generale le condizioni economiche sono migliorate sul piano globale, le altre banche centrali faranno seguito. Se i tassi di interesse iniziano ad aumentare creeranno maggiori pressioni sulle economie più fragili o più esposte da un punto di vista debitorio". Lo afferma Kenneth Rogoff Guru, ex capo economista del Fondo monetario e ex membro del direttorio della Federal Reserve in una intervista a La Stampa.

"Sono convinto che ci sarà una normalizzazione della situazione politica, se non ci saranno altri fattori di turbamento esterno. Mi aspetto che la Commissione europea ponga condizioni e metta paletti, ma non saranno molto limitativi - prevede - così che il nuovo governo, definito populista, possa rivendicare alcune vittorie su specifici temi di carattere politico, sociale ed economico. Al contempo non credo che gli sarà permesso di lanciarsi in azioni azzardate".

Quindi non è di natura politica il maggior rischio che potrebbe affrontare il Paese, ma un rialzo globale dei tassi perché "ripagare il debito diventerà più oneroso. Attenzione - aggiunge Rogoff - c`è un rischio interno che non è politico, ma di bilancio. L`economia italiana è vulnerabile, non può sostenere un rialzo dell`1 o dell`1,5% dei tassi di interesse globali reali al momento, sarebbe una di quelle situazioni in cui i mercati inizierebbero a inviare segnali di pericolo. Se i tassi aumentano Paesi come l`Italia e il Giappone risulteranno esposti a rischi".