Salvini: Macron? Chiedere scusa è segno di intelligenza

Roma, 14 giu. - "Macron ha detto che non voleva offendere gli italiani, chiedere scusa è sempre segno di intelligenza. Il problema è che non veniva insultato Salvini, la Lega o il governo. Venivano insultati gli italiani che in quanto a volontariato e accoglienza non sono secondi a nessuno. Ma ci sono anche 4 milioni di italiani poveri, e quindi è giusto aiutare altre persone da altre parti del mondo ma questo è un governo che mette al centro gli italiani". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite di Zapping a RadioUno.