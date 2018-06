Salvini: nave Trenton? Problema non sono i 40, ma i 650mila...

Roma, 14 giu. - "Il problema non sono i 40" migranti a bordo della Trenton, la nave della Marina Usa che aspetta indicazioni per lo sbarco, "ma i 650 mila arrivati in questi anni". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vice premier Matteo Salvini, ospite a Zapping su RadioUno.

"Ci sono due navi di Ong olandesi ai limiti delle acque territoriali libiche, la Sea Watch 3 e la Life Line. Ma noi abbiamo messo un punto fermo: gli Stati controllano i confini, salvano vite e gestiscono immigrazione; le associazioni pseudoumanitarie finanziate da qualche miliardario smettono di fare il loro lavoro. Gli interventi della Marina Militare sono meritori. Altre Ong smettono di fare il loro lavoro. Il segnale vale per tutti. Gli spagnoli si sono fatti carico di 629 finti profughi, fino a prova contraria, la Francia è indietro con i propri impegni, siccome ci sono navi straniere nel Mediterraneo, i migranti li portino altrove".