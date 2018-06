Roma, 14 giu. - "La Raggi non è uno sfogatoio ma il sindaco. Se i curricula dei manager non arrivano alla commissione esaminatrice ma, per scelta, sulla sua scrivania la responsabilità è del sindaco. Il resto sono chiacchiere come quelle delle pecore per tagliare l`erba". Lo scrive su Twitter Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, a proposito delle parole del sindaco di Roma Virginia Raggi a Porta a Porta.