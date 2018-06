Salvini: ha ragione Di Maio, via tetto contanti non in contratto

Roma, 14 giu. - "Certo, ha ragione Di Maio", l'abolizione del tetto all'uso dei contanti "non è nel contratto" ed è una "opinione personale" di Matteo Salvini. Lo riconosce lo stesso leader leghista e vice premier, ospite di Zapping su RadioUno.

"Nel contratto ci sono precise emergenze: blocco tasse, Fornero, accise, quello c'è scritto. Poi io mi tengo alcuni pareri personali. Io personalmente reintrodurrei il servizio militare di sei mesi, e ritengo incivile e immorale che gli italiani non possono spendere il loro denaro come e quando vogliono perchè sotto una specie di polizia fiscale. Ma non c'è nel contratto, ha ragione Di Maio", ha spiegato Salvini.