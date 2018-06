Amb. Masset: rapporto Italia-Francia solido, indispensabile per Ue

Milano, 14 giu. - Il rapporto tra Italia e Francia è "molto solido e forte", tra i due Paesi c'è un clima "di distensione ma soprattutto di costruzione": lo ha detto l'ambasciatore francese in Italia Christian Masset arrivando all'Unicredit Pavilion di Milano in occasione della consegna dei premi della Camera di commercio franco-italiana. "È una giornata molto positiva, questa serata camera francese dimostra la solidità delle nostre relazioni. Domani i nostri due presidenti si incontrano all`Eliseo e le relazioni italo - francesi vanno avanti, c`è un clima di distensione ma soprattutto di costruzione" ha detto l'ambasciatore.

Il rapporto tra i due Paesi è molto solido e forte" ha ribadito l'ambasciatore Masset a chi gli chiedeva delle relazioni alla luce degli ultimi fatti di cronaca internazionale, dopo le parole del presidente francese Macron di commento alla vicenda della nave Aquarius, che hanno creato nei giorni scorsi tensione diplomatica. "Siamo il secondo partner in Europa uno per l`altro, le nostre imprese creano 80 miliardi di commercio reciproco, gli investimenti incrociati generano 300-400 mila posti di lavoro. Siamo molto felici degli investimenti italiani in Francia che si sviluppano molto velocemente, l'Italia è il terzo investitore straniero in Francia". La relazione Italia-Francia secondo Masset "è indispensabile per lo sviluppo dell'Europa, non possiamo farcela da soli lo dobbiamo fare insieme".

Per l'occasione sono stati premiati imprenditori e manager che con la loro attività hanno rafforzato i rapporti economici e commerciali tra Francia e Italia con particolare attenzione al tema della sostenibilità. A premiare sono stati l'ambasciatore e il presidente della Camera di commercio franco-italiana Denis Delespaul, i premiati: Letizia Moratti presidente della fondazione E4Impact e del consiglio di gestione di Ubi Banca oltre che co-fondatrice della fondazione San Patrignano; Yves Perrier, Ceo di Amundi; Fabio Cerchiai presidente di Atlantia; Mathieu Brissaud Ceo di Bio c' Bon; Marco Gualtieri fondatore e presidente di Seeds and Chips.