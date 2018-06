Roma, 14 giu. - Domani il presidente del Pd, Matteo Orfini, sarà in visita a Pozzallo (Rg) con i deputati Fausto Raciti e Gennaro Migliore. "Chi si impegna per dare accoglienza ed ospitalità - cittadini, volontari e amministratori - merita sostegno e non le continue provocazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini", afferma Orfini.