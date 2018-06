Migranti, Madrid vuole rimuovere le recinzioni a Ceuta e Melilla -2

Madrid, 14 giu. - Due imponenti recinzioni in acciaio e filo spinato, sormontate da un "muro" invisibile di sorveglianza tecnologica, bloccano l'accesso a Ceuta e Melilla, ma non scoraggiano i migranti che tentano di scavalcarle. A Ceuta 25 migranti sono stati curati dall'inizio dell'anno per le ferite riportate, stando ai dati della Croce rossa spagnola. Nel 2009 un senegalese di 30 anni morì per la recisione dell'arteria.

"Parliamo di solidarietà, di rispetto della dignità delle persone, mentre si controllano i flussi migratori, le due cose non si escludono a vicenda", ha aggiunto.