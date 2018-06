Migranti, Madrid vuole rimuovere le recinzioni a Ceuta e Melilla

Madrid, 14 giu. - Il neo ministro dell'Interno spagnolo ha detto oggi che farà "tutto il possibile" per rimuovere le recinzioni di filo spinato che circondano le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla, in Marocco, e che causano lesioni ai migranti che tentano di scavalcarle per raggiungere l'Europa.

"Farò tutto il possibile perché le recinzioni di filo spinato a Ceuta e Melilla siano rimosse", ha detto Fernando Grande-Marlaska in un'intervista a radio Cope, sottolineando che "è una mia priorità". "Non è ragionevole o accettabile vedere persone che saltano sulle recinzioni, possiamo intervenire prima, all'origine", nei paesi di provenienza dei migranti, ha aggiunto. (Segue)