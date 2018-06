La Russa (Fdi): Pd pigliatutto in maggioranza e opposizione

Roma, 14 giu. - "Occorrerebbe ricordare alla sinistra come in passato non abbia mai tenuto conto delle prerogative della opposizione tutte quelle volte che in commissione arrivava un progetto di legge voluto dalla minoranza. Nonostante lo spirito del regolamento fosse chiaramente volto a consentire che anche l`opposizione potesse far discutere ogni tanto un suo progetto di legge, il Pd a colpi di maggioranza, ha sempre stravolto il testo base in commissione e impedito all`aula l`esame del testo dell`opposizione. Ed è sempre stata inutile, la nostra reiterata richiesta di intervento al Capo dello Stato, che si è detto impotente sulle scelte parlamentari. Il Pd insomma, ha fatto da asso pigliatutto quando era in maggioranza e vorrebbe farlo anche ora (o almeno decidere tutto) sugli spazi dell`opposizione". Lo dichiara Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d`Italia.