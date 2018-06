Mulè (Fi): Aquarius porta con sè responsabilità Ue

Roma, 14 giu. - "La nave Aquarius porta con sé le responsabilità e le contraddizioni accumulate negli anni dall'Europa. E' il momento di agire con fermezza, severità e umanità, partendo da regole certe: i clandestini vanno rimpatriati e bisogna costruire nei Paesi d'origine, come ha sempre sostenuto il Presidente Berlusconi, le condizioni affinché non partano più". Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce unico dei gruppi azzurri di Camera e Senato, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio.