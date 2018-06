Grillo: reddito base conquista America, chi ci deride non capisce

Roma, 14 giu. - Andrew Yang, che correrà con i democratici per la presidenza Usa nel 2020, propone un reddito base universale di 1.000 dollari al mese. E allora "mi viene da pensare a tutti quelli che deridevano e deridono il reddito di cittadinanza. Penso a quanto non abbiano capito a cosa stiamo andando incontro". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog.

"Andrew - scrive Grillo - sta cercando di attirare l'attenzione sugli attuali 17 milioni di disoccupati che ci sono in America. Dati davvero allarmanti e purtroppo destinati ad aumentare. Secondo le stime, nel 2020, i disoccupati saranno circa 50 milioni. Una mole enorme che farà collassare il nostro sistema. Andrew è molto giovane ed è un imprenditore di successo. Questo è stato determinante per fargli capire qual è il problema. L`America è la nazione che più sta spendendo in nuove tecnologie. E proprio queste sono le artefici di questo collasso economico".

"Andrew sa benissimo che è impossibile fermare la tecnologia e il progresso, ma dobbiamo cambiare le regole sociali, prima che queste innovazioni cambino la nostra società", aggiunge e per questo propone il "reddito base universale".

"E a chi gli chiede se questa è la cosa giusta da fare - conclude Grillo - lui risponde con un 'è inevitabile'. Con un reddito garantito a tutti gli adulti, le persone saranno in grado di tornare a scuola, formarsi o aprirsi nuove opportunità. In caso contrario ci saranno solo rivolte. Andrew capisce bene che l`America è costruita sul valore di 'guadagnarsi' da vivere con le proprie mani. I valori del pionerismo, come lo chiamano i sociologi, sono ancora forti e molti sono restii a capire che non si può più giocare con le vecchie regole".