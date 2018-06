Migranti, Furlan: ha ragione il Papa. Non sono numeri ma persone

Roma, 14 giu. - "E' positivo il chiarimento tra Italia e Francia sulla questione migranti, ma adesso siamo in un momento di svolta, dobbiamo scegliere se essere l'Europa dei popoli o l'Europa dei muri". Lo ha detto oggi a Milano la Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, a margine del Consiglio Generale della Cisl di Milano.

"Ha ragione Papa Francesco - ha aggiunto - i migranti non sono numeri o fredde statistiche, bensì persone con la loro storia, cultura, i loro sentimenti ed aspirazioni. Va riportata al centro la dignita' della persona, che e' un diritto universale, uscendo dai luoghi comuni sul tema della sicurezza. Bisogna riannodare i fili della solidarieta'. Questo e' uno dei compiti del sindacato. Ritengo positivo che ci sia stato un chiarimento e un recupero del rapporto con la Francia, ma e' indispensabile che l'Europa assuma questo tema come nodale per il proprio futuro e per essere l'Europa dei popoli aperta all'integrazione e all'accoglienza, perche' da troppo tempo non riesce piu' a rappresentare la politica degli Stati Uniti d'Europa".

Secondo Furlan "siamo un popolo di migranti, l'Italia ha visto centinaia di migliaia di italiani andare altrove per avere un futuro. Per questo centralita' e dignita' dell'uomo e della vita umana sono nel nostro DNA. Il ruolo dell'Italia deve essere di proposta e costruttivo" ha concluso.