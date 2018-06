Mogherini: cooperazione con paesi d'origine migranti funziona

Bruxelles, 14 giu. - L'Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune dell'Ue (Pesc), Federica Mogherini, ha risposto freddamente, durante una conferenza stampa oggi a Bruxelles all'idea di Austria, Danimarca, e altri Stati membri di creare dei campi profughi esterni all'Ue (si parla di Albania, Balcani, Tunisia), per bloccare i richiedenti asilo prima che arrivino in territorio comunitario e dando poi accesso solo a chi ha diritto alla protezione internazionale.

"Abbiamo messo in piedi un sistema che sta funzionando", basato su "una cooperazione con le autorità del luogo, le agenzie competenti delle Nazioni Unite e i paesi di origine" ha detto Mogherini, rispondendo in italiano a una domanda sull'ipotesi dei campi profughi esterni. "Credo - ha aggiunto - che possa essere un modello utile da sostenere e da consolidare", e che "sta portando risultati. Non credo - ha sottolineato - che ci sia bisogno di inventare nuovi strumenti o nuovi modelli".

"Bisogna però mettere risorse politiche ed economiche nel consolidamento di questo meccanismo e sostenere questo lavoro che - ha insistito - sta dando risultati", e li ha dati in particolare "negli ultimi sei mesi".

"La portata dei flussi è tale che i risultati devono essere consolidati nel tempo per essere efficaci sui grandi numeri; ma abbiamo trovato la strada giusta, finalmente, e credo che debba essere perseguita", ha concluso Mogherini.