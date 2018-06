Migranti, Lepri (Pd): a Salvini ormai manca anche la pietà

Roma, 14 giu. - "Per Matteo Salvini, Aquarius 'non può decidere dove finire la crociera'. Come se le persone che stanno in mare da giorni e in tempesta, pigiate come sardine, in condizioni igieniche pietose, con il cuore in gola si stiano divertendo. Si può avere opinioni diverse su questo ed altri temi ma almeno una cosa non dovrebbe mai mancare: la pietà. Non dico il rispetto, che ormai in politica sembra dote dimenticata. Dico la pietà". Lo dichiara il deputato democratico Stefano Lepri della presidenza del Gruppo Pd.