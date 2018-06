Civiltà cattolica loda guida solitaria di Mattarella nella crisi

Città del Vaticano, 14 giu. - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "ha consegnato al Paese un governo politico, difeso le prerogative costituzionali e sventato un ritorno alle urne. Quando il tempo scadeva, ha saputo girare la clessidra e aspettare. Bisognava far maturare un processo politico, che non era fisiologico, tra due forze politiche che, scontrandosi, dicevano di essere incompatibili l'una con l'altra". Lo scrive padre Francesco Occhetta nel prossimo numero della Civiltà cattolica, il quindicinale dei gesuiti pubblicato con l'imprimatur della Segreteria di Stato vaticana. "Ai suoi collaboratori il Presidente ripete che lo ha fatto per l'istituzione, non per sé. La resistenza attiva, caratterizzata da attesa e da fiducia, gli ha dato la forza di tendere la mano a chi due giorni prima aveva chiesto il suo impeachment. E' la scuola morotea in cui è cresciuto, quella della ricerca di punti di equilibrio, della ricomposizione degli interessi e della speranza verso il nuovo. Il Presidente lo ha fatto in solitudine, con vicino i suoi Consiglieri: gli italiani glielo hanno riconosciuto".

Anche nella scelta di bocciare il nome di Paolo Savona per il ministero dell'Economia è emersa, scrive il gesuita, "la statura del Presidente e la sua fedeltà ai valori che ha giurato di servire, anche quando questa fedeltà può essere fraintesa o strumentalizzata".

Padre Occhetta ripercorre, nella cronaca del fascicolo in uscita sabato, tutte le tappe della "più lunga crisi della Repubblica", e conclude con una disamina attendista del Governo guidato da Giuseppe Conte con Luigi Di Mario e Matteo Salvini che sono "i due veri 'diarchi' politici": "La responsabilità di governo è la soglia per diventare politicamente adulti, quando il consenso cede il passo alla competenza, per rispondere a ciò che si è promesso", scrive padre Occhetta. "Le semplificazioni della campagna elettorale lasciano il posto alla complessità della politica, ai tempi del debito pubblico, delle disuguaglianze, della bassa produttività, dell'alta corruzione e così via".

Quanto ai diversi passaggi che hanno preceduto la formazione del governo giallo-verde, il gesuita nota, in un passaggio dell'articolo, il ruolo di Renzi e il fatto che "in molti auspicavano un appoggio esterno del Pd: in realtà è mancato l'accordo sui nomi di governo, non sulla disponibilità di punti programmatici, come le riforme costituzionali. Cosa ha impedito questo dialogo a favore del bene del Paese?".