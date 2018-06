Giacomelli: se Di Maio prosegue su 5G e Sinfi avrà mio sostegno

Roma, 14 giu. - ''Credo che ci siano scelte politiche che appartengono al sistema paese e non a una forza politica o a un'altra. La prosecuzione del piano banda ultralarga, la sperimentazione del 5G o il catasto delle infrastrutture del sottosuolo sono nell'interesse dell'intero paese. Se il ministro Di Maio proseguirà il lavoro su queste direttrici mi troverà sempre a sostegno". È quanto ha dichiarato il deputato dem ed ex sottosegretario allo Sviluppo economico Antonello Giacomelli a Telco per l'Italia organizzato a Roma da CorCom. L'esponente dem si è anche detto d`accordo con la proposta avanzata dalla collega pentastellata Milena Liuzzi sull'opportunità di istituire un Ministro per le Comunicazioni perché ha detto "è riduttivo immaginare una materia così vasta come sottosettore di un altro ministero''.

Giacomelli ha poi ribadito che ''le infrastrutture strategiche abilitanti devono essere a controllo pubblico: ci deve essere un'unica rete a parità di accesso e ai massimi standard; questo lo può fare solo il pubblico''.

Infine il deputato dem ha concluso il suo intervento sottolineando come per l'asta per il 5G ''più che fare cassa punterei a mantenere lo spirito della sperimentazione ovvero prevendendo vincoli per far proseguire il coinvolgimento di imprese italiane, università e centri di ricerca nella realizzazione di servizi''.