Professioni, Mandelli (FI): comparto fondamentale per crescita

Roma, 14 giu. - "Forza Italia conosce bene l'importante apporto dei professionisti alla crescita del Paese sia in termini di Pil e di occupazione sia di innovazione e know how. Per questo nel nostro programma elettorale avevamo assunto impegni precisi con il comparto: il superamento dello split payment, l'estensione della Legge Sabadini, l'assistenza sanitaria integrativa, la revisione dei parametri ministeriali per l'equo compenso". Lo ha detto il deputato Andrea Mandelli, responsabile di Forza Italia per i rapporti con le professioni, intervenendo all'inaugurazione della nuova sede di ConfProfessioni a Milano.

"Purtroppo lo spazio dedicato nel contratto di governo al mondo dei professionisti è davvero esiguo. Per questo intendiamo tradurre le nostre proposte programmatiche in iniziative parlamentari e impegnarci per la loro realizzazione. E' indispensabile sostenere un comparto determinante per la ripresa dell'Italia", ha concluso.