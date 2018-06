M5s Lombardia: Arexpo non si presenta in Commissione Bilancio

Milano, 14 giu. - I vertici della Società Arexpo S.p.A. non si sono presentati in Commissione regionale Bilancio per l`audizione sul Piano regionale di sviluppo calendarizzata per questa mattina, piano che riguarda anche lo sviluppo dell`area Mind (ex Expo). Per la Consigliera regionale del M5S Lombardia Monica Forte, "l`atteggiamento di chiusura di Arexpo al confronto con il Consiglio regionale, e quindi con le Commissioni, deve essere stigmatizzato da Regione Lombardia. Come avevamo denunciato per tempo, l`uscita di Arexpo dal Sireg (il sistema regionale delle società e degli enti partecipati dalla Lombardia) il 16 aprile scorso, sta generando di fatto l`impossibilità per il Consiglio regionale di esercitare correttamente le funzioni di vigilanza e controllo. Da una parte Arexpo ritiene di non partecipare all`audizione, dimostrazione della fondatezza delle nostre preoccupazioni. Dall`altra è lautamente finanziata dalla Regione Lombardia. L`ultimo versamento di fondi regionali che ha ricevuto è di 2 milioni e 500 mila euro e risale all`8 maggio scorso". "L`assenza di Arexpo all`audizione - ha concluso forte - è un segnale gravissimo sul quale non intendiamo soprassedere. La società deve spiegare ai propri soci come utilizza i soldi dei lombardi".