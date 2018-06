Stadio Roma, Ricci (Pd): disastro Raggi-Di Maio, danni a Capitale

Roma, 14 giu. - "Ma quanti danni devono fare ancora alla Capitale la giunta Raggi e i Cinque stelle? Non bastava il dissennato no alle Olimpiadi, ora arriva anche la vicenda Stadio. Un danno d'immagine e il rischio di un ancor più grave danno economico per la società As Roma e per la Capitale". Lo afferma Matteo Ricci, responsabile Enti locali del Partito Democratico.

"Il ruolo di Lanzalone - prosegue - lo appureranno i magistrati, ma la responsabilità politica appare evidente. Di Maio stesso ha raccontato in base a quale logica abbia scelto Lanzalone. Ferrara, Bonafede e Di Maio devono dare spiegazioni e non limitarsi a dichiarazioni di circostanza".