Sgomberati occupanti abusivi case via Palmanova a Milano

Milano, 14 giu. - "Lo sgombero degli alloggi occupati abusivamente in via Palmanova è un ulteriore contributo per garantire sicurezza e legalità in città. I cittadini e gli inquilini lo chiedevano da mesi ed era giusto riportare tranquillità nel quartiere, dove il malessere era evidente. Il Comune con MM sta lavorando per la messa in sicurezza degli appartamenti: nel più breve tempo possibile saranno assegnati alle persone che sono in graduatoria in legittima attesa di un alloggio". Queste le parole della vicesindaco Anna Scavuzzo dopo lo sgombero avvenuto questa mattina in via Palmanova a Milano.

"Alle famiglie che sono state allontanate, in particolare a quelle con minori - ha aggiunto la Vicesindaco - è stata data assistenza sul posto dalla Protezione Civile e dai Servizi Sociali ed è stata offerta la possibilità di un alloggio nei centri di accoglienza temporanea del Comune. La Polizia Locale era presente sul posto con 23 pattuglie per gestire i problemi di viabilità, dovuti alla chiusura di diverse strade resa necessaria dalle disposizioni di sicurezza della Questura che ha coordinato l`intervento".